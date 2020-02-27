https://news.day.az/politics/1206817.html Баронесса Эмма Николсон вручила Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок от сборной Уэльса по футболу - ФОТО
Баронесса Эмма Николсон вручила Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок от сборной Уэльса по футболу - ФОТО
Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон вручила Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок, отправленный сборной Уэльса по футболу.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Отметим, что сборная Уэльса примет участие в предстоящих в этом году в Баку матчах Чемпионата Европы по футболу.
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