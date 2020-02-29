Азербайджан закрыл границу с Ираном
Принимая во внимание рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и опыт других государств, в связи с распространением риска коронавируса, принято решение о закрытии на две недели государственных границ между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран на основе ограничительного режима с 16.00 29 февраля 2020 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на Кабинет министров, ситуация обсуждалась с соответствующими государственными структурами Исламской Республики Иран и Иран был проинформирован об этом решении Азербайджанской Республики.
Будет обеспечен необходимый коридор для того, чтобы граждане Ирана покинули Азербайджан, также с применением соответствующего режима, будет обеспечено возвращение в Азербайджан находящихся на территории Ирана наших граждан.
При необходимости будет осуществляться оформление виз для граждан Исламской Республики Иран.
Азербайджанская Республика продолжает контакты и сотрудничество с ВОЗ, странами-партнерами в связи с риском коронавируса.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре