https://news.day.az/politics/1210960.html Подписаны азербайджано-туркменские документы
Подписаны азербайджано-туркменские документы
11 марта при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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