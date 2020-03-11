Подписаны азербайджано-туркменские документы

11 марта при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова состоялась церемония подписания азербайджано-туркменских документов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется