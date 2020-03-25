Армяне, ваша миссия невыполнима

Очередные провокации ВС Армении на линии фронта, совершенные в тот период, когда все здравомыслящие правительства объединяют усилия в противостоянии с пандемией, имеют цель не только завуалировать бездарность и неспособность армянских властей вывести свою страну из политического и экономического кризиса.

Как представляется, армянство вынашивает некие планы, традиционно приуроченные к концу апреля - к годовщине так называемого "геноцида армян", с тем, чтобы спровоцировать большой региональный конфликт с последующим втягиванием региональных держав. Армяне уже не скрывают цели, что к 2025 году замыслили достичь фрагментации турецкого государства и создания - в мифическом армянском будущем - некоего "христианского государства" на севере Турции.

Армянство, раскидавшее по всему миру своих адептов, прибравших к рукам высокие посты, финансы и медиа в таких странах, как Россия, США, Франция и других, сегодня настолько уверовало в свою "особую миссию" и "сверхвозможности", что посчитало, что "час Х", чтобы перейти к активным действиям, настал.

Но недавние дипломатические и информационные провокации, направленные на осложнение российско-турецких отношений через призму ситуации в сирийском Идлибе, как пролог к "большому армянскому плану", завершились провалом.

На данном этапе армянские политические круги запустили в ряде российских и армянских СМИ новую серию провокационных материалов, преследующих цель сформировать в сети мнение о якобы ведущейся со стороны Турции и Азербайджана подготовке к военным действиям на карабахском направлении. Тем самым выстраивается информационная подводка для оправдания армянских военных провокаций, как настоящих, так и будущих.

Армянские политтехнологи, использующие прирученные российские СМИ и экспертов, моделируют гипотетические сценарии большой региональной войны, разбивая на два военных блока Россию и Армению - с одной стороны, и Турцию с Азербайджаном - с другой.

Армения рассчитывает использовать мощь и ресурсы российского государства в борьбе со своим "историческим врагом" - Турцией, а заодно пытается закрепить статус-кво по факту оккупации азербайджанских территорий.

Это тот сценарий, который хотело бы развязать в регионе мировое политическое армянство, пытаясь столкнуть две ведущие региональные державы, параллельно поставив на грань и российско-азербайджанские отношения, высокий уровень развития которых в последнее время вызывает серьезную обеспокоенность как в Ереване, так и в армянских диаспоральных центрах, прежде всего, России.

То есть, народы России, Турции и Азербайджана, имеющие огромный потенциал к дружбе и сотрудничеству, должны пасть жертвой больных интересов мирового политического армянства.

Некоторые российские эксперты и СМИ, оказавшиеся под влиянием армянского лобби, подыгрывают интересам политического армянства, подпитывая их и без того неуемные и неоправданные аппетиты и амбиции.

В частности, Армении, которая является стороной карабахского конфликта, некоторые российские эксперты и сейчас обещают полную военную поддержку в случае возобновления военных действий, с условием, если Ереван не увильнет на Запад и будет "достойно" выполнять функции российского форпоста.

Вызывает удивление, что столь авторитетные военные эксперты проморгали все факторы, подтверждающие, что Армения - липовый форпост России в прошлом, и уж никак не подходит под эту категорию в настоящем, а тем более, в будущем. На территории этой страны, под носом лавровской дипломатии, было открыто одно из самых представительных посольств США в мире, насчитывающее порядка двух тысяч сотрудников, развернуты биолаборатории США и свершилась "бархатная революция", фактически положившая конец российскому влиянию в Армении.

Этими экспертами также не учитывается, что Азербайджан и Россия за последнее время настолько нарастили и подтвердили масштабы и значение стратегического сотрудничества, что апеллировать в этих новых условиях устаревшими проармянскими инструментами контрпродуктивно.

Продолжая получать российские поблажки, прозападное правительство Армении, укомплектованное "птенцами Сороса" и активировавшее антироссийский внешнеполитический курс, продолжает нагло рассчитывать на военный потенциал России в качестве своего защитного и даже наступательного ресурса.

Однако Азербайджан имеет свое видение, сроки, стратегию и механизмы по решению своих внешнеполитических задач, особенно на карабахском направлении.

Российско-азербайджанские, как и российско-турецкие отношения имеют намного более прочный фундамент, чем это представляется воинствующему армянству.

Все провокации здесь неуместны и безуспешны, армянская миссия невыполнима.

Алла Михайлова