Обнародованы результаты тестов депутатов Милли Меджлиса на коронавирус

Обнародованы результаты медицинского обследования депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в связи с коронавирусом.

Как сообщил Trend пресс-секретарь парламента Акиф Тевеккюльоглу, ни и у одного из депутатов не был обнаружен коронавирус, передает Day.Az.

Отметим, что до пленарного заседания Милли Меджлиса, запланированного на 30 марта, депутаты прошли медобследование.