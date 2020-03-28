https://news.day.az/politics/1216895.html Обнародованы результаты тестов депутатов Милли Меджлиса на коронавирус
Обнародованы результаты тестов депутатов Милли Меджлиса на коронавирус
Обнародованы результаты медицинского обследования депутатов Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в связи с коронавирусом.
Как сообщил Trend пресс-секретарь парламента Акиф Тевеккюльоглу, ни и у одного из депутатов не был обнаружен коронавирус, передает Day.Az.
Отметим, что до пленарного заседания Милли Меджлиса, запланированного на 30 марта, депутаты прошли медобследование.
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