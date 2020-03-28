Маис Сафарли: Нельзя давить на следствие, поднимая шум вокруг ареста Тофига Ягублы

В то время как весь мир охвачен пандемией коронавируса, раздувание мелкого происшествия внутри страны с участием представителя оппозиции не является обоснованным и адекватным, сообщил Trend председатель партии "Отечество" Маис Сафарли, передает Day.Az.

Он отметил, что Азербайджан, как и весь мир, на данный момент борется с распространением коронавируса. В контексте текущей нелегкой ситуации в стране политизация обычного правонарушения является намеренной провокацией для того, чтобы посеять панику среди населения.

По словам Сафарли, борьба с угрозой распространения коронавирусной инфекции сплотила все человечество. В связи с этим осуществляются очень серьезные меры во всех странах. В Азербайджане, в частности, под руководством и пристальным контролем главы государства предпринимаются всевозможные меры для предотвращения распространения этой инфекции: создаются соответствующие органы, фонды помощи, закупается и привозится все необходимое оборудование для обеспечения защиты здоровья людей и прочее.

"В то же время преувеличение какого-то незначительного правонарушения с участием лица, по случайности оказавшегося оппозиционером, не укладываются ни в какие рамки. Для оценки ситуации есть соответствующие правоохранительные органы. Азербайджан - демократическое и правовое государство и, считаю, что и в данном вопросе будет обеспечено верховенство закона. Нельзя оказывать давление на следствие, поднимая шум. Следствие рассмотрит вопрос и в случае доказательства вины каких-либо лиц суд вынесет соответствующее решение", - отметил он.

Напомним, что 22 марта около 15:00 в Низаминском районе Баку произошло ДТП с участием автомобилей марки "Toyota Corolla", управляемого Тофигом Рашид оглу Ягублу, и "VAZ-2107", управляемым Джабраиловым Эльханом Саттар оглу.

Несмотря на то, что ДТП произошло по вине Ягублу, он начал спорить и бить кулаками и отверткой Эльхана Джабраилова и его супругу, которая тоже находилась в машине, нанеся им телесные повреждения различной степени тяжести. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту в Низаминском РУП было возбуждено уголовное дело по ст. 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества) УК Азербайджана. Ягублу был задержан в качестве подозреваемого лица. Водитель "VAZ-2107" Джабраилов и его супруга были опрошены в качестве пострадавших лиц.

Следственные мероприятия по факту продолжаются.