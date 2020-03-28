Президент Ильхам Алиев: Если бы мы не уделяли внимания системе здравоохранения, то сегодня наше положение не могло обеспечить наших потребностей
Если бы мы не уделяли внимания системе здравоохранения, то сегодня наше положение не могло обеспечить наших потребностей.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии медицинского учреждения "Ени клиника" в Баку.
"В целом, в последние годы проделана большая работа в области совершенствования системы здравоохранения в нашей стране. С 2004 года по настоящее время построено или капитально отремонтировано более 750 медицинских учреждений. Я лично участвовал в открытии многих из них. Сегодня в Азербайджане нет города, где бы не было современного медицинского центра, больницы. В трех-четырех городах продолжается строительство центральных районных больниц и в ближайшее время ожидается их открытие", - сказал глава государства.
Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что только в этом году с его участием состоялось открытие центральных районных больниц в Газахе, Геранбое и Шамкире.
"Представьте себе, если бы мы не уделяли внимания данной сфере, то сегодня наше положение не могло обеспечить наших потребностей. Помню, в 2004 году, когда я только приступил к деятельности как президент, в Лянкяране в результате обвала жилого здания погибло несколько человек, многие пострадали. Я немедленно выехал в Лянкяран, навестил больных и пришел в ужас от увиденной там картины, так как здание, именуемое больницей, совершенно невозможно было назвать больницей. То есть, разрушенное здание, сгнившее оборудование. В палатах не было никакого оборудования, только обычные кровати. Я спросил, что это? Сказали, что это наша центральная районная больница. Я спросил, а где тяжелобольные? Ответили, что в реанимации. Я сказал, проведите меня в реанимацию, хочу навестить их. И что это была за реанимация? Мы поднялись этажом выше, те же комнаты, те же стены, те же деревянные кровати и никакого оборудования. Я спросил, это и есть реанимация? Сказали, да", - отметил Президент Ильхам Алиев
По его словам, в таком вот состоянии находилась наша система здравоохранения в 2004 году.
"По моему указанию в городе Лянкяран немедленно началось строительство первого лечебно-диагностического центра. После этого в наших регионах было построено около 20 лечебно-диагностических центров. Что касается строительства центральных районных больниц, то, как я уже сказал, возможно, в двух городах эти больницы пока находятся не на должном уровне, однако планируется построить и их", - сказал глава государства.
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