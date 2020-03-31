Пример Италии показывает: только жесткий карантин может спасти от катастрофы

Когда человечество сталкивается с новой угрозой, то для противодействия ей всегда актуально правило "мысли глобально, действуй локально". Человеческое общество - это система, в которой каждый гражданин несет ответственность за решение общей проблемы. Именно поэтому в условиях распространения нового вируса, от которого еще нет вакцины, единственный вариант дальнейшего поведения - жесткий карантин, сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

По мнению нашей собеседницы, очень важно понимать разницу между "карантином" и "каникулами". "Каникулы" предполагают освобождение от учебы или от основной деятельности и не связаны с ограничением на перемещения и контакты. Карантин же предполагает ограничительные мероприятия вплоть до полной изоляции.

"Только жесткий карантин может разорвать цепочки распространения вируса, а также выявить людей с тяжелой формой вируса и изолировать их. Правильная диагностика и изоляция больных коронавирусом поможет максимально эффективно использовать медицинские ресурсы для борьбы с пандемией. Мы не можем предотвратить появление новых вирусов, но мы можем слаженно взаимодействовать, предотвращая их распространение. Это касается и России, и Азербайджана, и всех других стран мира", - сказала Ниязова.

Пример Италии показал, что несоблюдение жесткого карантина может создать ситуацию, когда единственной целью останется выживание. Если мы хотим сохранить свое общее, необходимо поменять свои привычки и соблюдать простые правила - не выходить из дома без крайней необходимости, не принимать гостей и не ходить в гости. А привычка мыть руки пригодится и в дальнейшем - она позволит затормозить развитие многих болезней, считает российский политолог.

Оценивая ситуацию в Азербайджане, о которой можно судить по новостям СМИ и рассказам своих азербайджанских друзей, Галина Ниязова отметила, что власти страны с самого начала принимали взвешенные решения, направленные на минимизирование возможных последствий распространения болезни. В Азербайджане оперативно перевели школы на дистанционное обучение, организовав телевизионные уроки для школьников как азербайджанского, так и русского сектора.

"Насколько я с профессиональной точки зрения могу судить, переход на дистанционное обучение был сделан слаженно и одномоментно, потому что был издан четкий указ. В условиях пандемии именно понятные и однозначные действия и указы властей, а не расплывчатые, неясные и часто вызывающие неоднозначную трактовку рекомендации, - залог успешного преодоления кризиса. Ограничение на передвижение по городу пожилых людей, а позднее и всего населения, масштабная дезинфекция улиц и дворов за счет государства, проверка документов и выявление нарушителей карантина, ограничение на въезд в столицу - все это необходимые меры по организации карантина, которые были в срочном порядке приняты и введены в действие. Насколько мне известно, Президент Азербайджана позаботился о врачах, участвующих в профилактике эпидемии и лечении зараженных. Также для лечения больных коронавирусом передана современная новая больница. В целом, на мой взгляд, путь борьбы с пандемией, выбранный властями Азербайджана, - единственно верный в сложившихся обстоятельствах", - сказала Галина Ниязова.

Лейла Таривердиева