https://news.day.az/politics/1217932.html Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в указ "Об обеспечении применения закона о чрезвычайном положении"
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в указ "Об обеспечении применения закона о чрезвычайном положении"
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в указ "Об обеспечении применения закона о чрезвычайном положении".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полной версией указа можно ознакомиться по ссылке.
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