Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в указ "Об обеспечении применения закона о чрезвычайном положении"

Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в указ "Об обеспечении применения закона о чрезвычайном положении".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полной версией указа можно ознакомиться по ссылке.

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