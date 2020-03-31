МИД Азербайджана сделал заявление в связи с т.н. «выборами» в оккупированном Нагорном Карабахе

Министерство иностранных дел Азербайджана сделало заявление в связи с так называемыми "выборами" в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, в заявлении говорится:

"В связи с планами Республики Армения провести 31 марта 2020 года так называемые "выборы" на оккупированных территориях Азербайджанской Республики министерство иностранных дел Азербайджанской Республики заявляет следующее:

На фоне продолжающейся военной оккупации и этнической чистки на территориях Азербайджана со стороны Армении, проведение "выборов" на оккупированных территориях Азербайджанской Республики представляет собой явное нарушение Конституции Азербайджанской Республики, а также норм и принципов международного права, включая Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт СБСЕ 1975 года и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и, следовательно, не имеет юридической силы.

Незаконный режим, установленный Республикой Армения на оккупированных территориях Азербайджана, в конечном итоге является ничем иным, как продуктом агрессии, этнической чистки и расовой дискриминации; он находится под руководством и контролем Армении.

Международное сообщество неизменно и самым решительным образом осуждает применение военной силы против Азербайджана и последующую оккупацию его территорий. В 1993 году Совет Безопасности ООН принял резолюции 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), осуждающие оккупацию территорий Азербайджана и вновь подтверждающие уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики и неприкосновенность её международно признанных границ. В этих резолюциях Совет Безопасности также подтвердил, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил со всех оккупированных территорий Азербайджана. Прочие международные организации также заняли аналогичную позицию.

Соответственно, международное сообщество недвусмысленно и последовательно отвергло все предыдущие "выборные" шоу, продирижированные Республикой Армения на оккупированных территориях Азербайджана, и тем самым свело на нет любые предлоги, которые Армения цинично использует для оправдания своего очевидного неуважения к международному праву, суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики, а также правам человека изгнанного населения оккупированных территорий.

Выборы в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджанской Республики могут быть проведены лишь в рамках Конституции Азербайджанской Республики и с участием всего населения региона. Проведение любых выборов станет возможным только после вывода армянских оккупационных сил с захваченных ими территорий, возвращения изгнанного азербайджанского населения в родные места, а также восстановления диалога и сотрудничества между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха.

Министерство вновь заявляет, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта возможно только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ. Военная оккупация территории Азербайджана не является решением проблемы, и любая попытка навязать свершившийся факт, в том числе посредством организации фиктивных "выборов", никогда не приведет к желаемым Арменией политическим результатам и не принесет какой-либо позитивной перспективы для этой страны. Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих международно признанных территорий".