Неизвестно, сколько продлится пандемия коронавируса, и будут ли новые всплески

На фоне многих других государств, Азербайджан реагирует на угрозы адекватно и взвешенно.

Об этом сказал Trend кандидат политических наук, аналитик Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский, передает Day.Az.

Он отметил, что очень высоко оценивает меры, предпринятые правительством Азербайджана по борьбе с распространением коронавируса: "Главное то, что руководство страны старается делать все в соответствии с законом. Например, Милли Меджлис рассматривает и обсуждает доклады по эпидемиологической ситуации. Главное, чтобы соблюдался закон, потому как во многих странах паника на политическом уровне препятствует нормальной законотворческой деятельности".

Согласно словам эксперта, природа данного вируса, неизвестна, поэтому никто не знает, сколько продлится эпидемия, будут ли новые волны и всплески в разных регионах мира: "Но мне кажется, что мы точно уже знаем одну вещь: неолиберальная модель глобализации закончилась. Мир возможно станет более закрытым, мы вернемся к уровню национальных государств и региональных интеграционных блоков. Но для того, чтобы строить новый мировой порядок, надо подождать - сейчас самое главное спасти людей от пандемии".

Политолог считает, что экономика Польши полностью зависима от сотрудничества и торговых связей с Германией: "Одним словом, если выдержит Германия, есть вероятность, что выдержит и Польша. У Азербайджана есть преимущество в виде природных ресурсов. Я понимаю, что сейчас рынок нефти и газа не обнадеживает, но одним из последствий мирового кризиса может в ближайшие годы стать полное возвращение к углеводородам, так как пока никто не сможет себе позволить расходы, связанные с развитием возобновляемых источников зеленой энергии. Так что, лично я считаю, что перспективы у Азербайджана намного лучше, чем у Польши. Шанс сохранить стабильность также есть у тех стран, которые контролируют свою основную экономическую базу. Государственный контроль таких компаний как SOCAR в Азербайджане может успешно препятствовать дестабилизации".

По его мнению, мир движется в направлении того, что французский философ Мишель Фуко определял, как биополитику: "Одним из основных показателей уровня развития и управленческих способностей государства станет современная и общедоступная система здравоохранения, а также уровень медицинских наук. У Азербайджана есть преимущество по сравнению с Западом. В Азербайджане еще некоторые врачи и менеджеры помнят советскую модель, которая оказалась самой эффективной в мире. Вот, почему кубинские врачи сейчас востребованы в Италии и по всему миру".

Аналитик подчеркнул, что пандемия может дать толчок к развитию искусственного интеллекта (ИИ) и может ускорить его развитие: "В связи с пандемической угрозой будут совершенствоваться системы управления и контроля основанных на принципе ИИ. Стимулировать его развитие будут как государства, так и частные корпорации. Но пока надо всем позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Так что, прежде всего желаю азербайджанскому народу здоровья и победы в борьбе с вирусом!".