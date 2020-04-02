https://news.day.az/politics/1219300.html МИД Азербайджана поблагодарил правительство страны и работников здравоохранения - ВИДЕО
МИД Азербайджана поблагодарил правительство страны и работников здравоохранения - ВИДЕО
Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) подготовило видеоролик, в котором поблагодарило правительство Азербайджана и всех работников здравоохранения за проявленный героизм и выразило солидарность с ними в их трудной борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД, госструктура выражает признательность Азербайджанскому телевидению за помощь в подготовке этого видеопроекта.
Напомним, что в целях предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Азербайджана правительством Азербайджана под руководством Президента Ильхама Алиева осуществляются комплексные меры во всех направлениях.
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