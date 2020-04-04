МИД Азербайджана приступил к организации онлайн-лекций и встреч для "Волонтеров дипломатии"

Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева 2020 год объявлен в Азербайджане "Годом волонтеров". В этом контексте, а также для поощрения молодежи оставаться дома министерство иностранных дел приступило к организации онлайн-лекций и встреч для "Волонтеров дипломатии".

Как сообщили в субботу Trend в министерстве, в рамках данного проекта четвертого апреля была организована видеоконференция, посвященная славной странице в истории Азербайджана - Апрельским победам азербайджанской армии 2016 года, передает Day.Az.

В ходе встречи представители министерства обороны Азербайджана, начальник пресс-службы, полковник Вагиф Даргяхлы, Национальный герой Азербайджана, полковник Шукюр Гамидов и награжденный орденом "За службу Отчизне" 3-й степени майор Мирдамет Багиев рассказали молодежи об апрельских сражениях 2016 года, в которых они лично участвовали, о храбрости азербайджанских солдат, о постоянной готовности азербайджанской армии освободить родные земли от вражеской оккупации.

По окончании встречи представители минобороны ответили на вопросы волонтеров.

"Волонтеры дипломатии" поблагодарили министерство обороны, а также МИД за поддержку в организации встречи.

Также они выразили глубокую благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за поощрение волонтерского движения, а также возможность участия молодежи в просветительских проектах.