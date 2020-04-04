Посол России в Азербайджане Михаил Бочарников: Сообща мы пройдем современный непростой этап

Day.Az представляет читателям интервью чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Азербайджанской Республике М.Н.Бочарникова Пресс-клубу "Содружество" по случаю годовщины установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой

4 апреля 2020 года исполняется 28 лет установлению дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой. Как сейчас Вы охарактеризуете состояние российско-азербайджанских отношений?

- Действительно, в апреле мы традиционно отмечаем эту знаменательную дату, поскольку Протокол об установлении дипломатических отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой был подписан 4 апреля 1992 года.

Основополагающими документами договорно-правовой базы двусторонних отношений являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, подписанный 3 июля 1997 года, и Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между нашими странами от 3 июля 2008 года.

28 лет - сравнительно недолгий по историческим меркам период, которого, однако, хватило, чтобы две страны, объединенные общей многовековой историей, культурой и традициями, смогли выстроить взаимовыгодное сотрудничество в новом формате. Сегодня высокого уровня достигло стратегическое партнерство России и Азербайджана, осуществляющих взаимодействие в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах. Отношения между нашими странами базируются на принципах суверенного равенства, невмешательства во внутренние дела и подлинном уважении интересов друг друга. Народы России и Азербайджана трепетно хранят и преумножают традиции дружбы и добрососедства.

Импульс укреплению сотрудничества Москвы и Баку, безусловно, придают сложившиеся доверительные отношения наших президентов - Владимира Владимировича Путина и Ильхама Гейдаровича Алиева. Их регулярные дружеские контакты и общение являются примером развития межгосударственных отношений. В прошлом году лидеры наших стран встречались трижды. Не могу не упомянуть в этой связи и официальный визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Москву.

Помимо традиционно интенсивного и конструктивного политдиалога хотел бы еще отметить активное развитие экономической кооперации России и Азербайджана. В частности, реализуется план действий по развитию ключевых направлений сотрудничества наших стран, состоящий из шести дорожных карт.

Укрепилась положительная динамика в сфере двусторонней торговли. По данным минэкономразвития России, по итогам 2019 года российско-азербайджанский товарооборот составил 3,2 млрд долларов США, увеличившись на 27,4 % по сравнению с 2018 годом. Вырос как наш экспорт в Азербайджан, так и наш импорт из Азербайджана. Таким образом, мы перешагнули психологически важный барьер в три миллиарда долларов США. Это хороший стимул работать дальше на еще большее повышение этих показателей.

Прошлый год оказался весьма плодотворным и в плане развития наших связей в гуманитарной сфере. Много знаменитых артистов, выдающихся коллективов России приезжали в Азербайджан и показали свое искусство азербайджанской публике. Это важный фактор поддержания взаимопонимания и дружбы между нашими народами.

К сожалению, в сложившейся сегодня в мире непростой обстановке, связанной с распространением пандемии, все страны переживают определенные трудности. Но в наших двусторонних отношениях Россия и Азербайджан не ушли в изоляцию друг от друга. Наоборот, необходимо отметить плотную координацию действий в нынешних условиях, осуществляемую руководителями правительств наших государств, поддерживающими тесный и дружеский взаимный контакт. Особенно хочется отметить меры по поддержанию обоюдной торговли в интересах экономики и населения. Уверен, что сообща мы пройдем современный непростой этап, поддержав и развив взаимопонимание, добрососедство, сохранив и преумножив все достигнутое в рамках стратегического партнерства между нашими странами.