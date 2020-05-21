Азербайджан стал образцом в борьбе с коронавирусом для многих развитых стран

После успешного проведения Саммита Движения неприсоединения в формате Контактной группы можно однозначно сказать, что Азербайджан является образцовой страной в области эффективной борьбы с коронавирусом.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Джейхун Мамедов.

Наш собеседник заявил, что с первых дней угрозы пандемии COVID-19 Азербайджан поддержал призывы к глобальной солидарности.

Это была не первая встреча в таком формате, добавил парламентарий.

"28 апреля состоялась видеоконференция между президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ранее 10 апреля по инициативе Президента Азербайджана, председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Ильхама Алиева состоялся чрезвычайный Саммит Тюркского совета посредством видеоконференции", - напомнил Мамедов.

Как отметил депутат, основной темой всех этих встреч была проделанная работа и меры по борьбе с коронавирусом: "Все проведенные встречи показывают, что Азербайджан делится своим опытом с другими странами и поддерживает международные усилия по борьбе с пандемией".

По мнению Мамедова, это говорит о том, что престиж Азербайджана на международной арене растет.

"Доверие и уверенность зарубежных стран в нашей стране растет из года в год. Несомненно, здесь есть исключительная роль лично Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который имеет профессиональные управленческие и лидерские навыки. Неоднократная благодарность Всемирной организации здравоохранения Азербайджану за его усилия в этом направлении свидетельствует об этом доверии и уверенности", - подчеркнул парламентарий.

Депутат отметил, что Азербайджан является одной из первых стран, которые предприняли немедленные и адекватные шаги в ответ на пандемию коронавируса.

"Благодаря успешной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, пандемия коронавируса не получила широкого распространения в нашей стране, вследствие принятых серьезных превентивных мер.

Глава государства взял на себя непосредственный контроль над этой проблемой, его распоряжением был создан Оперативный штаб при Кабинете министров, и он принял важные решения по предотвращению распространения COVID-19. Сегодня эта работа, проводимая в Азербайджане, принята в качестве образца рядом стран, и эта практика успешно применяется", - заключил Джейхун Мамедов.

Абдул Керимханов