США предоставили Азербайджану $3,6 млн для борьбы с COVID-19

США предоставили Азербайджану помощь в размере почти 3,6 миллиона долларов для борьбы с COVID-19, сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Государственного департамента США.

"3 миллиона долларов предназначены непосредственно для подготовки лабораторных систем, дальнейшей активизации работы по выявлению случаев заболеваемости коронавирусом, поддержки технических экспертов и других мер в этом направлении. Общая сумма помощи также включает в себя 565 тысяч долларов в виде гуманитарной помощи для мигрантов и беженцев на период пандемии", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за последние 20 лет США выделили Азербайджану в общей сложности более 894 миллионов долларов, в том числе почти 41 миллион долларов на сферу здравоохранения.