Президент Сербии Александр Вучич поздравил Президента Ильхама Алиева
Президент Республики Сербия Александр Вучич отправил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Уважаемый господин Президент, дорогой друг.
Сердечно поздравляю Вас с Днем Республики - праздником для каждого гордого гражданина Азербайджана, а также для каждого друга Вашей страны, уважающего вечные ценности свободы, независимости и патриотизма, богатое духовное и культурное наследие азербайджанского народа.
Ваша любовь к Азербайджану и приверженность его развитию способствовали тому, что на основе Вашего видения и четкой политической мысли Вы добиваетесь успехов в обеспечении политической стабильности, модернизации экономики, укреплении репутации и влияния республики на международной арене, обеспечивая таким образом безопасное будущее для страны и ее граждан.
Позвольте мне воспользоваться данной возможностью, чтобы выразить Вам огромную признательность за то, что, ответив на мою просьбу, Вы проявили человеческую и государственную солидарность и отправили медицинское оборудование в Сербию в качестве помощи в нашей борьбе с эпидемией, в то время, как Азербайджан также сталкивается с инфекционным заболеванием, вызываемым коронавирусом. Мы в Сербии это уважаем. Для нас это является подтверждением исключительных стратегических отношений и самых близких дружеских связей между нашими странами. А для меня это также является подтверждением наших личных отношений, построенных на основе уважения и доверия. В то же время выражаю искренние пожелания скорейшего восстановления Вашей страны и выздоровления ее граждан от последствий эпидемии, чтобы продолжить осуществлять Ваши планы на будущее.
Как Президент Сербии я горжусь близкими сербско-азербайджанскими отношениями. Был бы рад, как и граждане Сербии, если бы Вы положительно ответили на приглашение посетить нас. Убежден, что Ваш визит оставил бы особый след в истории отношений между Сербией и Азербайджаном.
В ожидании нашей следующей и, надеюсь, скорой встречи прошу принять, господин Президент, заверения в моем высоком уважении", - говорится в поздравительном письме.
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