Азербайджан заявил о себе, как о государстве, способном идти наравне с ведущими мировыми державами.

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Галина Ниязова.

По мнению эксперта, сегодня "стремительно богатеющий и развивающийся современный Азербайджан" - это неотъемлемая характеристика страны, которая ранее воспринималась лишь как "бывшая союзная республика", а теперь с уверенностью позиционирует себя как наиболее экономически развитое государство Южного Кавказа: "Этот статус признан ведущими акторами мировой политики и, более того, они сами поддерживают имидж Азербайджана и способствуют укреплению его позиций на мировой политической арене".

Однако становление азербайджанской государственности, согласно ее словам, оказалось сложным и длительным процессом: "Немало времени понадобилось государству, чтобы выйти из кризиса и, придерживаясь своего пути, добиться признания не только ведущих мировых держав, но и широкого круга государств-членов ООН. Главный шаг, ставший поворотным и решающим, Азербайджан сделал в 1994 году, войдя в восьмерку стран, подписавших "Контракт Века". Одним этим действием Азербайджан заявил о себе, как о государстве, способном идти наравне с ведущими мировыми державами, в частности, с Великобританией и Россией. На тот момент страна могла похвастаться только большими запасами нефти, что в сочетании с политикой открытости и готовности к сотрудничеству имело благоприятные последствия, в итоге, не только для самого Азербайджана".

Политолог напомнила, что начало третьего тысячелетия ознаменовалось для Страны Огней тремя новыми проектами, усилившими роль Азербайджана в энергетическом секторе и транспортном сообщении и укрепившими сотрудничества Баку с соседними Грузией и Турцией: "Это нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (BTC), Южнокавказский трубопровод (SCP) Баку-Тбилиси-Эрзурум и строительство железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, призванной повысить грузооборот, пропускную способность и связать Азию и Европу. Современный Азербайджан - государство богатое нефтью, газом, золотом, платиной, имеющее выход к морю, соседствующее с Россией, Турцией и Ираном. Соответственно он является выгодным геополитическим союзником как для развитых, так и для развивающихся стран".

В заключение Ниязова отметила, что Азербайджану предстоит решить еще ряд вопросов, главным из которых остается урегулирование нагорно-карабахского конфликта: "Можно с уверенностью сказать, что растущая экономическая и военная мощь Азербайджана позволит государству решить и эту проблему в обозримом будущем в выгодном для себя ключе".