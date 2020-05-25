Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шамахинский район

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Шамахинский район.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства и Первая леди посетили памятник, возведенный общенациональному лидеру нашего народа Гейдару Алиеву в центре города Шамаха, и возложили к нему цветы.