В ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном

В ТАСС состоится пресс-конференция в онлайн-формате, посвященная перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в мероприятии, которое состоится 28 мая, примут участие заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко, первый заместитель председателя Милли меджлиса (парламента) Азербайджанской Республики Али Гусейнли, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Бочарников, Чрезвычайный и Полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации Полад Бюльбюль оглы и президент Российского государственного гуманитарного университета, президент Общества дружбы "Россия-Азербайджан", член-корреспондент РАН Ефим Пивовар.

Модератором пресс-конференции выступит первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

Мероприятие пройдет в онлайн-формате.