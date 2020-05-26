Армянство пытается "вытащить" погрязшую в скандалах Симоньян

Имя Маргариты Симоньян, главреда российского государственного медиахолдинга Russia Today, все чаще упоминается только в связи с очередными скандалами. На этот раз Марго - которая всячески пытается обелить пошатнувшийся имидж, умудрилась оскорбить целый народ в эфире федерального телеканала. Не без помощи своих армянских друзей. Ей дали возможность отыграться на тех, кто ловил ее на воровстве, лишний раз попиариться в нужном свете - и оскорбили миллионы людей, которые рассчитывают на помощь.

Мы неоднократно писали о скандалах, которые сопровождают Маргариту Симоньян в последние месяцы: это и доказательства в отмывании бюджетных денег, и несуществующие кинопроекты, на которые она на пару с мужем Тиграном Кеосаяном выбивает сотни миллионов рублей из российского бюджета, и оголтелые заявления, которые бьют по отношениям России с зарубежными государствами. Дошло до того, что, как пишут российские СМИ, в Кремле подумывают о замене Симоньян и уже ищут подходящего кандидата.

Разумеется, Марго понимает, что пора что-то делать и спасать не только свой имидж "самой русской в России", но и наворованные миллионы. Понятно ведь, что отставка может закончиться следствием и разбирательством. На помощь пришли свои - благо, в российском медиапространстве сегодня более чем достаточно людей с армянскими фамилиями. Один из таких, журналист Роман Бабаян, позвал Симоньян в эфир на НТВ, где она приняла участие в обсуждении текущей ситуации в России и мире.

И пошло-поехало. Если верить Симоньян, то американские СМИ погрязли во вранье (особенно, когда речь о статистике по коронавирусу в России), и разумеется, только она, патриотка России, может изменить ситуацию и вывести Запад на чистую воду.

Не забыли и тех, кто собственно и распространял правду о махинациях Симоньян и ее мужа: Марго прошлась по буквально всем, кто предавал огласке факты и скандальные суммы, которые они наворовали. Досталось и оппозиции, и Ксении Собчак, и многим блогерам, которые распространяли доказательства.

Больше того, Марго настолько завралась, что перешла на тему той самой статистики по коронавирусу в России - и повела себя даже хуже, чем пресловутые западные СМИ, которые она обвинила в предвзятости! Симоньян заговорила о катастрофической ситуации в Дагестане - и ни слова не сказала ни о том, что людям нужна помощь, что нужны дополнительные меры и ресурсы (о чем говорил на совещании по этому поводу Владимир Путин). В лучших исламофобских и шовинистических традициях Симоньян выставила весь народ Дагестана какими-то полуграмотными пещерными людьми.

"Опросили большое количество людей, начиная от жителей горных аулов и заканчивая врачами и депутатами. Все нам говорят буквально следующее: в Дагестане в момент распространения коронавируса, когда нужно было сесть по домам, возник массовый скепсис по поводу коронавируса. Очень большое количество людей отказывалось в это верить, потому что в Дагестане в популярных пабликах, в WhatsApp-чатах стали распространяться сообщения, что всё это - фейк, что всё это придумывают власти, чтобы вас запереть, чтобы вас с помощью вакцины чипизировать", - заливает в эфире НТВ Марго.

А не ваша ли это проблема? Не в руках ли Симоньян и других медиаменеджеров ситуация? Не они ли, с помощью СМИ и медиа могли бы повлиять на ситуацию, работать с населением, если все действительно было так плохо, как описывает Марго? Конечно могли бы - но Симоньян не до этого.

Ведь эфир у Романа Бабаяна нужен был ей совершенно не для того, чтобы выяснить, что происходит в Дагестане или на Западе. Эфир на НТВ - это сигнал, который она посылает российским властям: "Посмотрите, я по-прежнему еще полезна, я еще нужна". Этим нехитрым способом армянство - все эти кеосаяны, бабаяны и прочие - пытаются спасти репутацию своей Маргариты.

Исключительно для того, чтобы они и дальше могли с ее помощью лоббировать свои интересы и проекты, на которых распиливаются сотни миллионов государственных средств. Эту кормушку им потерять совершенно не хочется: и потому

всеми силами, всеми средствами они пытаются показать, что Марго - это та же самая Симоньян, что и раньше: "российская патриотка" и "более русская, чем сами русские".

Удивительным образом те российские СМИ, в которых часто слышны армянские фамилии, рисуют картину происходящего в РФ так, что создается абсолютная иллюзия того, что больше всех за судьбу России переживают симоньяны, кеосаяны, миграняны и прочие.

Они прикидываются большими русскими, чем сами русские. И пожалуй, они действительно переживают за Россию - но исключительно потому, что их интересует лишь одно: как долго эта саранча сможет и дальше паразитировать на огромной стране, выжимая все ресурсы, разбазаривая государственные деньги и набивая ими свои карманы.

Э. Ибрагимов