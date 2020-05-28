https://news.day.az/politics/1239198.html Председатель Великого национального собрания Турции поздравил Азербайджан
Председатель Великого национального собрания Турции поздравил Азербайджан
Председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп поздравил Азербайджан по случаю 28 Мая - Дня Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, соответствующую публикацию председатель ВНСТ написал на своей официальной странице в Twitter.
"Поздравляю братский Азербайджан по случаю 102-й годовщины создания Азербайджанской Республики. Желаю азербайджанскому народу счастья, крепкого здоровья, славная родина, Азербайджан!", - говорится в поздравлении Шентопа.
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