Президент Ильхам Алиев утвердил поправки во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана"

1 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана", утвержденный законом № 74-IQ от 17 мая 1996 года.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно документу, во время прибытия Президента Азербайджана на заседания Милли Меджлиса будет проигрываться Государственный гимн Азербайджана.