https://news.day.az/politics/1240251.html Президент Ильхам Алиев утвердил поправки во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана"
Президент Ильхам Алиев утвердил поправки во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана"
1 июня Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон о внесении изменений во "Внутренний устав Милли Меджлиса Азербайджана", утвержденный законом № 74-IQ от 17 мая 1996 года.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, во время прибытия Президента Азербайджана на заседания Милли Меджлиса будет проигрываться Государственный гимн Азербайджана.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре