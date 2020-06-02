Социальные сети просто не способны, а иногда и не хотят контролировать свой контент

Социальные сети представляют собой не стихийно созданные объединения людей, это структурированные платформы, предназначенные для общения, деятельность которых и доступ к которым регламентируются законом. В современном мире развития информационных технологий и скоростного обмена информацией очевидно, что рамки деятельности социальных сетей должны быть пересмотрены, потому что при всех положительных аспектах самого их существования, понятно, что серьезных проблем они создают гораздо больше.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова.

По словам Ниязовой, один из главных вопросов, который неизменно возникает при обращении к теме социальных сетей, - это защита личной жизни.

"Если человек создал свой правдивый аккаунт в социальной сети, то информация, которую можно о нем получить, уже не ограничивается только той информацией, которую он сам о себе сообщил. Любой посторонний человек может разместить в интернете фотографию или видео с вами, и удалить эту нежелательную публикацию достаточно сложно. Также я считаю неприемлемым, когда в социальных сетях человек открывает сбор денег и отмечает посторонних людей в своей публикации, вовлекая их в денежные вопросы и навязывая им ответственность и точку зрения, которой они не придерживаются", - сказала российский политолог.

Другой немаловажный вопрос, отметила Ниязова, это воспитание детей и подростков. В социальных сетях долгое время продолжают функционирование группы, пропагандирующие насилие, асоциальное поведение, незаконную деятельность. По закону социальные сети защищены от ответственности за содержание публикаций, а их формальные попытки контролировать контент совершенно неуспешны. Так, при попытке отказаться от рекламы, необходимо "жаловаться" на каждую рекламную публикацию и даже в этом случае нет гарантий, что эту публикацию вы больше не увидите на своей странице. С учетом количества компаний, покупающих рекламу в социальных сетях, от рекламы пользователь социальных сетей не избавится никогда.

По словам Ниязовой, можно привести и другие примеры. Так, администрация соцсетей способна пропускать публикации откровенно провокационного содержания, но при этом безобидная фотография ребенка в купальном костюме может быть расценена как не соответствующая нормам общества и запрещена к публикации. То есть внутренняя система контроля контента явно несовершенна, считает наша собеседница.

"Социальные сети, изначально позиционировавшие себя как нейтральные платформы для общения, во многих случаях становятся предвзятыми судьями в оценке публикаций, на которые поступают жалобы, демонстрируя двойные стандарты. Так, объективный политологический анализ какого-то конфликтного вопроса, не понравившийся одной из сторон, может стать причиной блокировки автора публикации, в то время, как откровенно пристрастные высказывания остаются без внимания системы контроля социальных сетей", - сказала Галина Ниязова.

Лейла Таривердиева