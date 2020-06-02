Эмир Катара поздравил Президента Ильхама Алиева

Эмир Государства Катар Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство.

От имени народа Государства Катар и от себя лично рад передать Вам и братскому народу Азербайджана искренние приветствия и поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня Республики.

Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и благополучия, народу Азербайджана - прогресса и процветания, а также дальнейшего укрепления в предстоящие годы двусторонних связей между нашими странами", - говорится в поздравительном письме.