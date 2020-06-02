https://news.day.az/politics/1240647.html Работники гражданской авиации Азербайджана удостоены почетных званий - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Работники гражданской авиации Азербайджана удостоены почетных званий - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении почетных званий работникам гражданской авиации Азербайджана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно документу, за плодотворную деятельность в области гражданской авиации в Азербайджане почетные звания присваиваются следующим лицам:
"Заслуженный инженер"
Сафаров Эмин Надир оглу
"Заслуженный пилот"
Алиев Гаджиага Мухтар оглу
Ализаде Садых Парвиз оглу
Идайетов Рамиз Расим оглу
Новрузов Акпер Мухуддин оглу
Садыхов Вагиф Фазиль оглу
Труханов Василий Павлович.
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