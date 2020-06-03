https://news.day.az/politics/1240909.html Сдана в эксплуатацию после реконструкции дорога Бурудж-Гюльабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы - ФОТО
Сдана в эксплуатацию после реконструкции дорога Бурудж-Гюльабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы - ФОТО
3 июня в Тертерском районе сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Бурудж-Гюльабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии дороги принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.
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