Сдана в эксплуатацию после реконструкции дорога Бурудж-Гюльабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы

3 июня в Тертерском районе сдана в эксплуатацию после реконструкции автомобильная дорога Бурудж-Гюльабатлы-Хорузлу-Кебирли-Баяндурлу-Гарадаглы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии дороги принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о технических показателях дороги.

Новость обновляется