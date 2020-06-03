Президент Ильхам Алиев выделил средства на бурение субартезианских скважин в Тертере

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению обеспечения посевных площадей поливной водой и удовлетворению потребностей населения в питьевой воде в Тертерском районе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, в целях проектирования и бурения 21 субартезианской скважины для улучшения обеспечения поливной водой посевных площадей и используемых для посева приусадебных земельных участков в 18 населенных пунктах Тертерского района с населением 28 149 человек, а также удовлетворения потребностей населения в питьевой воде, из средств, предусмотренных для бурения субартезианских скважин в разделе расходов государственных капиталовложений (инвестиционные расходы) государственного бюджета Азербайджана на 2020 год с целью улучшения водоснабжения в районах страны, ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" выделяется 1,47 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой распоряжения, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.