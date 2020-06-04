Пашинян признал победу коронавируса в Армении

Выйдя в лайв в Facebook в четверг утром, Никол Пашинян констатировал ухудшение ситуации с коронавирусом в Армении, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Вчера мы зафиксировали 697 новых случаев. Это означает, что наступила ситуация, когда наши медучреждения отныне не в состоянии принять новых пациентов, нуждающихся в лечении", - цитируют армянские СМИ.

То есть Армения проиграла бой с инфекцией и население теперь должно жить по принципу "спасение утопающих - дело самих утопающих". Система здравоохранения умыла руки, глава республики, объявив себя зараженным, спрятался в резиденции. Ничего неожиданного, в принципе, не произошло и по-иному просто не могло быть.

Интересно, что премьер нашел в этой ситуации положительную сторону. Накануне Пашинян сделал другую запись, явно свидетельствующую не о вирусных, а явно психологических проблемах главы правительства.

"Могу сказать, что по положению на 1 июня у нас было на 357 смертей меньше, чем в 2019 году. Более того, в мае 2020 года в Армении было зафиксировано на 320 смертей меньше. Хочу коснуться причин и следствий этого явления. Несмотря на большой шум из-за эпидемии, люди меньше слышат о смертельных случаях. Это не может не действовать на подсознательном уровне. Это следствие. А причина в том, что коронавирус поглотил часть смертей, которые происходят обычно, и люди, которые ранее умирали по другим причинам, в этом году скончались от коронавируса", - написал премьер.