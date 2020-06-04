Президент Ильхам Алиев наградил работников водного хозяйства и мелиорации
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении работников водного хозяйства и мелиорации.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, за эффективную деятельность в области водного хозяйства и мелиорации награждаются нижеуказанные лица:
орденом "Эмек" 3-й степени
Эйвазов Эйваз Мюлки оглу
Ибрагимов Ибрагим Алхас оглу
Иманов Джамал Дадаш оглу
Мамедов Адиль Мамед оглу
Мамедов Рафаил Алимовсум оглу
Рзаева Лейла Васифовна
медалью "Терегги"
Абдуллаев Джабраил Овчу оглу
Бабаев Фахраддин Гаджибаба оглу
Бабаев Намиг Абдул оглу
Багиров Вагиф Муса оглу
Бахшалиева Рухсара Мамед гызы
Ахмедов Ибрагим Сулейман оглу
Алиев Азад Байрамали оглу
Алиев Камиль Махмуд оглу
Алиев Матлаб Ариф оглу
Алиев Сиях Али оглу
Амишов Шамсаддин Муртузали оглу
Гаджиев Гасан Аловсат оглу
Гусейнов Эльхан Байрам оглу
Искендеров Парвиз Алекпер оглу
Исмаилов Таир Мамед оглу
Гараев Мазахир Ихтияр оглу
Ганбаров Эльман Сурхай оглу
Мамедов Ясин Ахмед оглу
Намазов Ильгар Шахлар оглу
Назыев Аскер Гаджихалил оглу
Пирджанов Микаил Абдулла оглу
Рагимова Айгюн Асим гызы
Салахов Аскер Гюльахмед оглу
Салимов Муршуд Шулуг оглу.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре