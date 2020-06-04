Состоялось очередное заседание комитета по здравоохранению Милли Меджлиса

Комитет по здравоохранению Милли Меджлиса (парламент) четвертого июня провел очередное заседание.

Как сообщает в четверг Day.Az, председатель комитета Ахлиман Амирасланов рассказал о мерах, принятых в Азербайджане с целью пресечения широкого распространения коронавирусной инфекции COVİD-19.

Он высоко оценил деятельность Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в данном направлении, и подчеркнул недопустимость случаев злоупотребления гражданами смягчением режима карантина.

Далее в первом чтении был обсужден законопроект "О донорстве и трансплантации человеческих органов и тканей". Амирасланов подробно проинформировал присутствующих о законопроекте, и сказал, что документ будет определять права и обязанности медучреждений, медперсонала, осуществляющих деятельность в данной сфере, а также правовые основы донорства и трансплантации человеческих органов и тканей.

Члены комитета Рашад Махмудов, Ильхам Мамедов, Солтан Мамедов, Малахат Ибрагимгызы, а также приглашенные специалисты поделились мнениями касательно законопроекта, и рассказали о передовых мировых практиках в этой области.

Заведующий отделом экономического и социального законодательства Аппарата Милли Меджлиса Магомед Базыгов сообщил, что очередными вопросами, вошедшими в повестку заседания, являются предлагаемые изменения в законы Азербайджана "О санитарно-эпидемиологическом здравии", "О недрах земли" и "Об охране окружающей среды". Было подчеркнуто, что изменения предлагаются с целью обеспечения экологической безопасности.

Третьим вопросом, вошедшим в повестку, стали предлагаемые поправки (в первом чтении) в закон "О государственных пошлинах". Проинформировав присутствующих об этом, Магомед Базыгов подчеркнул, что законом Азербайджана "О внесении изменений в закон "О защите здоровья населения"" от 27 июня 2019 года предусмотрена аккредитация медучреждений. Данную процедуру в отношении медучреждений, находящихся в подчинении TƏBİB, будет осуществлять Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, а в отношении других аналогичных учреждений - министерство здравоохранения. В документе размер государственной пошлины за аккредитацию медучреждений, оказывающих амбулаторные услуги, дифференцирован по территориальному (региональному) принципу, а медучреждений, оказывающих стационарные услуги, - по количеству коек.

После обсуждений все три законопроекта были рекомендованы к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.