Эльшад Мамедов: Азербайджан эффективно отреагировал на серьезные вызовы, и это высоко оценили в мире

"В течение последних недель мы становимся свидетелями того, как крупные и авторитетные международные структуры выходят с инициативами насчет переговоров с главой азербайджанского государства. И я считаю, что это достаточно знаковый тренд, который свидетельствует, в первую очередь, о значимости нашей страны с точки зрения региональной и, я бы сказал, мировой экономики".

Об этом сказал Day.Az экономист, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов, комментируя недавнюю встречу Президента Ильхама Алиева с руководством Азиатского банка развития. Отметим, что встреча прошла по инициативе АБР.

Как отметил экономист, на мировых рынках наблюдаеся высокая волатильность и глубокие кризисные явления. В этом контексте можно утверждать, что Азербайджан, с одной стороны, фактически превратился в страну-донора, а с другой, достаточно устойчиво и в целом эффективно отреагировал на очень серьезные внешнеэкономические вызовы и шоки. И все это говорит о том, что наша страна, несмотря на очень серьезную волатильность в мировом масштабе, демонстрирует устойчивость и возможность адаптироваться к этой новой ситуации. И это не остается без внимания крупных международных структур, отметил Мамедов.

"Я считаю, что в целом наша страна достигла самодостаточности, которая позволяет решать самые разнообразные задачи с точки зрения макроэкономического управления. Но вместе с тем, сотрудничество с международными структурами может нам понадобиться и с точки зрения импорта в страну технологий, прямых иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику. И в этой связи, несомненно, есть поле для сотрудничества с международными структурами. Считаю, что в целом экономический потенциал Азербайджана, та макроэкономическая политика, которая реализуется под управлением Президента Ильхама Алиева, позволяют нам говорить о том, что наша страна, несмотря на очень высокую нестабильность и глубочайший комплексный системный кризис в мировой экономике, обладает возможностями для прорыва. И если будет реализовываться соответствующая комплексная политика макроэкономического управления, думаю, на волне нового технологического уклада мы сможем выйти на опережающую траекторию роста", - подчеркнул наш собеседник.

По мнению экономиста, международные эксперты видят потенциал азербайджанской экономики. В условиях очень серьезной неопределенности в мире тот факт, что крупные международные игроки уделяют столь повышенное внимание сотрудничеству с Азербайджаном, свидетельствует о потенциале нашей экономики. Существенные золотовалютные резервы и активы нашего государства, социально-политическая стабильность - эти факторы являются в определенной степени гарантом притока в нашу страну иностранных прямых инвестиций для импорта технологий, что может стать важным фактором с точки зрения инновационного развития отечественной экономики, заключил профессор UNEC.

Лейла Таривердиева