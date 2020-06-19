Вугар Байрамов: Азербайджан имеет все возможности стать лидером Четвертой промышленной революции в регионе

Давосский экономический форум всегда уделял особое внимание Азербайджану. В свою очередь, и Азербайджан придает Давосу важное значение.

Об этом сказал Day.Az депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов.

Напомним, что в ходе недавней видеоконференции с руководством компании Microsoft Президент Ильхам Алиев напомнил, что в рамках Давосского экономического форума был подписан документ о создании в Баку Регионального центра Давоса по Четвертой промышленной революции. "Таким образом, этот центр охватит не только Азербайджан, но и страны региона. Поэтому считаю, что для нас было бы естественным продвинуться дальше и поработать с вами над инновационным центром", - сказал глава государства.

По словам Байрамова, Региональный форум САМСА по Южному Кавказу и Центральной Азии впервые прошел именно в Баку. Само собой, это один из факторов, говорящих о значимости Азербайджана, подчеркнул экономист.

Решение об открытии в Баку Регионального центра Давосского форума по Четвертой промышленной революции, по мнению депутата, свидетельствует об особом внимании к нашей стране. В открытии у себя такого центра были заинтересованы и другие страны. Но Азербайджан является центром региона и обладает высоким экономическим потенциалом, в связи с чем выбор пал на него.

"Такое решение свидетельствует также о высокой оценке процесса индустриализации и реформ, идущих в Азербайджане, о том, что нашей стране отводится ведущая роль в Четвертой промышленной революции по региону. Пандемия коронавируса несколько затормозила реформы, но процесс все равно продолжается.

Открытие центра будет содействовать активизации развития и индустриализации и в других странах региона. Инновации будут распространяться по региону из Азербайджана. В этом контексте открытие центра еще более повысит роль нашей страны и позитивно скажется на развитии азербайджанской экономики", - сказал Байрамов.

Наш собеседник также отметил, что глава государства ранее подчеркивал, что Азербайджан должен стать одним из лидеров этого процесса. Для этого у страны есть необходимый потенциал, а уделение особого внимания инновативным отраслям и проектам создает для нее дополнительные возможности.

Идущее в стране технологическое развитие подтверждает, что Азербайджан может превратиться в лидера Четвертой промышленной революции в нашем регионе, заключил Вугар Байрамов.

Лейла Таривердиева