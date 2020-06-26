https://news.day.az/politics/1247964.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила военнослужащих и ветеранов с Днем вооруженных сил - ФОТО
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила военнослужащих и ветеранов с Днем вооруженных сил - ФОТО
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила военнослужащих и ветеранов нашей страны в связи с 26 июня - Днем вооруженных сил.
Как сообщает Day.Az, поздравление Мехрибан Алиевой опубликовано на ее официальной странице в Instagram.
"Поздравляю всех военнослужащих и ветеранов нашей страны! Желаю каждому крепкого здоровья, нашей Родине - мира и благополучия!", - говорится в поздравлении Первого вице-президента.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре