Президент Ильхам Алиев: Необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на повышение боеспособности, чтобы мы в любой момент были готовы к восстановлению территориальной целостности

Необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на повышение боеспособности, чтобы мы в любой момент были готовы к восстановлению территориальной целостности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на встрече с военнослужащими после открытия N-ской воинской части Министерства обороны.

"Конечно, главное - это боеспособность. Все остальные факторы, которые я отметил, служат повышению боеспособности. В этом направлении также предпринимаются необходимые шаги. Об этом свидетельствуют военные операции как 2016, так и 2018 годов. Нам удалось освободить от оккупантов большую территорию. В 2016 году мы освободили от врага часть Физулинского, Джебраильского, Агдеринского районов и подняли на этих землях азербайджанский флаг. Мы вошли в окопы, вырытые армянами на оккупированных землях. В настоящее время мы находимся и закрепились там. В результате успешной нахчыванской операции мы освободили от оккупантов территорию площадью более 10 тысяч гектаров и вышли на стратегические высоты. Дорога, ведущая из Армении в Нагорный Карабах, проходит перед нашими глазами", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, поэтому необходимо предпринять дополнительные шаги, направленные на повышение боеспособности, чтобы мы в любой момент были готовы к восстановлению территориальной целостности.

"Наша территориальная целостность должна быть и будет восстановлена. Пусть никто не сомневается в этом. Просто мы должны стать еще сильнее. Должны постоянно следить за геополитической обстановкой, правильно анализировать меняющуюся ситуацию в международной плоскости и обрести больше друзей на международной арене. И мы это делаем. Сегодня на международной арене стран, которые дружат с Азербайджаном, с каждым днем становится больше", - отметил Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня армяне проводят политику незаконного заселения оккупированных земель.

"Я уже несколько раз высказывал свои мысли по этому поводу, в том числе в рамках международных мероприятий. Я уделил внимание данному вопросу и в рамках последнего Саммита Восточного партнерства Европейского Союза. Мы поднимаем и будем поднимать этот вопрос во всех международных организациях. Незаконному заселению должен быть положен конец. Мы призываем к этому международную общественность. Мы хотим, чтобы сопредседатели Минской группы уделили этому вопросу особое внимание с тем, чтобы незаконное заселение было остановлено. Потому что политика Армении заключается именно в этом. Они переименовали наши города, сначала на территории нынешней Армении, а теперь - в Нагорном Карабахе и прилегающих регионах. Они проложили там "границы", уничтожили наше историческое прошлое, мечети, пытаются арменизировать наши исторические памятники, земли", - сказал Президент Ильхам Алиев.

По его словам, в настоящее время они хотят провести незаконное заселение, однако испытывают трудности из-за недостатка человеческих ресурсов. Но все же стремятся к этому в результате деятельности диаспоры.

"Пусть все знают - мы не допустим этого. Мы твердо стоим на своей позиции, связанной с конфликтом, и не отступим ни на шаг. Сейчас международные организации особо отмечают принцип территориальной целостности. Многие из выступавших на последнем Саммите Восточного партнерства Европейского Союза, мировые лидеры внесли ясность в данный вопрос. Принцип территориальной целостности превалирует над принципом самоопределения народов. Пусть никто не сомневается в этом. Что же касается Армении и нагорно-карабахского вопроса в целом, то принцип самоопределения не действует, потому что армянский народ уже самоопределился, у него есть армянское государство, хотя и созданное на азербайджанской земле. Мы никак не можем допустить создания на азербайджанской земле второго армянского государства. Однако, еще раз хочу сказать, принцип территориальной целостности сегодня преобладает. Поэтому с точки зрения международного права, исторической справедливости наша позиция совершенна. Конечно, конфликт должен быть урегулирован на основе этих принципов. Но, как я уже отметил, силовой фактор в мире выдвигается на передний план, и мы должны накопить силы, решить вопрос любым путем", - добавил Президент Ильхам Алиев.