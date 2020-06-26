ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберное оружие и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 32 раза, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Гаравелилер и на безымянных высотах на территории Гедабейского района.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Аджарлы, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Гарвенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Агдамского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, азербайджанские подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.