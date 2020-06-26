https://news.day.az/politics/1248211.html Арзу Нагиев: Армения на протяжении многих лет находится в глубоком кризисе - ВИДЕО
Арзу Нагиев: Армения на протяжении многих лет находится в глубоком кризисе - ВИДЕО
Армения на протяжении многих лет находится в глубоком кризисе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью Real TV сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Арзу Нагиев.
"Полагаю, что когда Пашинян был назначен премьер-министром, ему предложили выступить в парламенте в связи с его экономической, политической и военной концепцией. То есть, управлять митингами это одно, а работать в государственных структурах, быть главой правительства - это совсем другое. Еще с того времени было ясно, что никакой концепции у него нет", - сказал депутат.
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