Расим Мусабеков: Азербайджан способен содержать и развивать самую сильную армию в регионе

Азербайджан имеет все возможности для того, чтобы содержать и вооружать самые мощные Вооруженные силы в регионе, каковыми является на сегодня азербайджанская армия, и любые недруги должны считаться с этим обстоятельством, сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, известный политолог Расим Мусабеков.

По его словам, для укрепления Вооруженных сил в Азербайджане сделано уже многое, и эта работа продолжается. Здесь и обеспечение армии самыми современными видами вооружений, модернизация военной инфраструктуры, забота о личном составе, решение социальных проблем военнослужащих.

"Выступая перед военными после открытия воинской части в Мингячевире, Президент Ильхам Алиев затронул много актуальных вопросов. На мой взгляд, очень важный момент - это жесткое предупреждение в адрес Армении относительно ее незаконной хозяйственной деятельности на оккупированных территориях Азербайджана и политики заселения, противоречащей международному законодательству. Глава государства привлек внимание международных структур к этому беззаконию. Надо сказать, что международные структуры фактически попустительствуют этим действиям Армении, на словах, вроде бы, осуждают шаги Еревана, но на деле не принимают никаких мер, ограничиваясь призывами", - подчеркнул парламентарий.

Расим Мусабеков отметил, что Армения живет фактически за счет своих зарубежных спонсоров, что проявляется во всех сферах жизни этой страны, от экономических до военных аспектов. В этих условиях там должны очень серьезно отнестись к жестким предупреждениям из Баку. Предупреждение Президента Ильхама Алиева о том, что если незаконные действия Ереваном не будут прекращены, азербайджанская армия может сказать и скажет свое слово.

"И, думаю, это не просто слова", - отметил наш собеседник.

Лейла Таривердиева