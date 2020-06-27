Международное сообщество высоко оценило инициативу Президента Ильхама Алиева о созыве спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН

Об этом сказал Day.Az заместитель председателя Комитета обороны, безопасности и борьбы с коррупцией Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

Депутат отметил, что пандемия коронавируса представляет собой глобальную угрозу безопасности всех народов, но, к сожалению, пока не найдено эффективного средства для борьбы с вирусом, будь то на национальном или глобальном уровнях.

"Победа над пандемией может быть достигнута только путем совместных усилий и совместной мобилизации всех возможных ресурсов. Для этого миру в срочном порядке требуются новые инициативы, потому что каждый потерянный день означает потерю людей. Умирающие от COVİD-19 люди не просто ежедневная статистика - это чьи-то отцы, матери, родственники, друзья, братья, сестры. Именно по этим причинам обращение Президента Ильхама Алиева к Генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу с инициативой о проведении специальной сессии генеральной ассамблеи ООН в формате видеоконференции на уровне глав государств и правительств высоко оценено международным сообществом", - подчеркнул Бабаоглу.

По его словам, не случайно, что более 130 государств-членов ООН высоко оценили эту инициативу председателя Движения неприсоединения Президента Ильхам Алиева.

"Прежде всего, это связано с важной ролью Азербайджана в системе международных отношений и безупречной репутацией Президента Ильхама Алиева, как успешного лидера и дальновидного политика. В настоящее время Азербайджан возглавляет две международные организации - Совет сотрудничества тюркоязычных государств и Движение неприсоединения. Когда пандемия коронавируса стала реальной угрозой, глава государства одним из первых инициировал международное мероприятие для принятия совместных решений и действий против пандемии, и провел в апреле чрезвычайный саммит глав государств и правительств в качестве председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Кроме того, на конференции, проведенной в видеоформате принял участие гендиректор Всемирной организации здравоохранения, который также высоко оценил инициативу главы нашего государства", - пояснил депутат.

Бабаоглу напомнил, что на конференции на высоком уровне обсуждалась борьба с COVID-19, и была подчеркнута важность совместных мер и взаимопомощи.

"На сегодняшний день Азербайджан оказал помощь более 30 странам, подав личный пример всему миру. В то же время взаимный обмен опытом и рекомендации ВОЗ стали очень эффективным инструментом для принятия мер против распространения коронавирусной инфекции в нашей стране, после чего вновь по инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, 4 мая 2020 года был организован онлайн-саммит Контактной группы. В мероприятии приняли участие страны-члены Движения неприсоединения, а также высокопоставленные представители международных организаций, таких как Генеральный секретарь ООН, Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, Африканский союз и Европейский союз. Это было обусловлено и актуальностью проблемы, и высоким международным авторитетом Президента Азербайджана", - сказал Хикмет Бабаоглу.

Депутат Милли Меджлиса добавил, что сейчас страны, поддерживающие новую инициативу Президента Ильхама Алиева, охватывают все регионы мира.

"В письмах на имя Генерального секретаря ООН в этой связи подчеркивается, что инициатива главы нашего государства о проведении специальной сессии Генеральной Ассамблеи была своевременной и крайне необходимой. Такое высокое отношение может также способствовать возможным решениям проблемы путем объединения усилий по поиску новых методов борьбы с COVİD-19. Сегодня людям во всем мире, включая нашу страну и наших граждан, необходимо найти эффективный инструмент против этого опасного вируса. Поэтому эта инициатива Президента Ильхама Алиева была высоко оценена и в Азербайджане, и далеко за пределами нашей страны", - заключил Бабаоглу.