Азербайджан объединяет мировое сообщество новыми инициативами

Мир продолжает жить в условиях пандемии COVID-19. Практически не осталось ни одной страны, где коронавирус не представлял бы серьезной угрозы для здоровья и жизни человека. Сотни тысяч людей умерли от вируса и люди продолжают гибнуть. В мире начался экономический кризис.

Об этом Day.Az сказала председатель общественного объединения Гянджинского областного женского центра Малейка Ализаде.

"В то же время, Азербайджан борется с угрозой пандемии с самого первого дня. Несмотря на превентивные меры, число зараженных и погибших людей в нашей стране растет в результате гражданской безответственности. Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан предпринимает важные инициативы по дальнейшему укреплению международной солидарности в борьбе с коронавирусом как на местном, так и на региональном и глобальном уровнях", - заявила председатель.

Ализаде подчеркнула значимость Саммита на тему "Мы вместе против COVID-19", состоявшегося по инициативе Президента Ильхама Алиева, как председателя Движения неприсоединения, 4 мая в формате Контактной группы Движения неприсоединения посредством видеоконференции.

"Встреча еще раз привлекла внимание всего мира к глобальной проблеме. В этом мероприятии наряду с государствами-членами Движения неприсоединения также приняли участие генеральный секретарь ООН, президент Генеральной Ассамблеи ООН, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, высокопоставленные представители таких международных организаций, как Африканский Союз и Европейский Союз", - напомнила она.

Председатель далее отметила, что Президент Ильхам Алиев затронул важный вопрос в своем выступлении, выдвинув предложение о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств.

"Предложение Президента Ильхама Алиева было единогласно согласовано в Нью-Йорке между 120 странами-членами Движения неприсоединения. После чего глава государства от имени стран-членов Движения неприсоединения направил генеральному секретарю ООН Антонио Гутерришу обращение с предложением проведения специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН посредством видеоконференции на уровне глав государств и правительств", - сказала Ализаде.

По мнению нашей собеседницы, поддержка предложения Президента Ильхама Алиева стала еще одним свидетельством огромного доверия и уважения международного сообщества к нашей стране.

"В то время как различные представители международного сообщества сделали интересные заявления о своевременности инициативы и поддержали ее, Армения оказалась единственной страной, кто выступил против этой инициативы, и в очередной раз опозорилась.

Дата специальной сессии, вероятно, будет объявлена ​​в ближайшее время. Единственным вопросом в повестке дня специальной сессии будет полная мобилизация международного сообщества в борьбе с коронавирусом, совместная поддержка решения глобальной проблемы. Полагаю, что после этой специальной сессии в результате совместных усилий вскоре будут найдены новые способы избавления от пандемии", - заключила Малейка Ализаде.

Абдул Керимханов