Состоялась встреча представленных в парламенте политических партий Азербайджана

Сегодня для проведения широких обсуждений между политическими партиями Азербайджана председатели и руководители политических партий, представленных в Милли Меджлисе, провели встречу в формате видеоконференции, в которой принял участие завотделом по связям с политическим партиям и законодательной властью Администрации Президента Азербайджана Адалят Велиев, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на отдел по связям с общественностью парламента.

Открывая вступительным словом встречу, проведенную на тему "Период пандемии и новые вызовы", председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что на мероприятии, посвященном крайне актуальной теме, будет обсуждаться деятельность политических партий, являющихся одним из основных элементов политической системы на фоне новых вызовов, возникших в период пандемии. Она добавила, что, несмотря на трудности, вызванные глобальной пандемией Милли Меджлис постарался справиться с возложенными на него задачами: в ходе весенней сессии было проведено 12 заседаний, принято 123 закона и решений, в том числе, два конституционного закона. На заседаниях Милли Меджлиса были заслушаны отчеты и доклады Кабмина, Счетной палаты, Уполномоченной по правам человека, органа, осуществляющего административный контроль над деятельностью муниципалитетов, и Национального координатора по борьбе с торговлей людьми. За время проведения внеочередной сессии, завершившейся 30 июня, было проведено восемь заседаний, принято 35 законов и решений.

Председатель Милли Меджлиса также подчеркнула, что парламент полностью отражает весь спектр основных политических сил, течений и мнений, существующих в обществе, служит укреплению сферы сотрудничества вокруг политического диалога, национальных вопросов и вопросов государственности, созданию на здоровой почве политических отношений в Азербайджане.