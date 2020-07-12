https://news.day.az/politics/1252844.html Армения устроила провокацию в Товузе - ИДЕТ БОЙ, ЕСТЬ ПОТЕРИ
Армения устроила провокацию в Товузе - ИДЕТ БОЙ, ЕСТЬ ПОТЕРИ
Начиная с полудня 12 июля армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Товузском районе на азербайджано-армянской границе, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, есть потери у обеих сторон.
В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку.
Дополнительная информация будет предоставлена общественности.
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