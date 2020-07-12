Армения устроила провокацию в Товузе

Начиная с полудня 12 июля армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня в Товузском районе на азербайджано-армянской границе, подвергли обстрелу наши позиции из артиллерийских установок.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны, есть потери у обеих сторон.

В настоящее время идут бои на этом направлении. Наши подразделения контролируют оперативную обстановку.

Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности.