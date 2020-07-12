https://news.day.az/politics/1252864.html Хикмет Гаджиев: Руководство Армении, устраивая провокации на линии фронта, пытается отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны
Хикмет Гаджиев: Руководство Армении, устраивая провокации на линии фронта, пытается отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны
Руководство Армении, устраивая провокации на линии фронта, пытается отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны на фоне широкого распространения COVID-19 в Армении в результате неверной политики.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.
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