Хикмет Гаджиев: Руководство Армении, устраивая провокации на линии фронта, пытается отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны

Руководство Армении, устраивая провокации на линии фронта, пытается отвлечь внимание от социально-экономических проблем внутри страны на фоне широкого распространения COVID-19 в Армении в результате неверной политики.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

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