Зограб Мнацаканян в панике звонит генсеку ОДКБ

13 июля министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Konkret.az, об этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Согласно сообщению, министр З.Мнацаканян проинформировал генерального секретаря ОДКБ о нарушении перемирия на границе с Азербайджаном 12 июля в направлении границы Тавуш и его возобновлении 13 июля, а также о последствиях дальнейшей эскалации ситуации.

Министр Мнацаканян подчеркнул, что подобные действия недопустимы в отношении стран-членов ОДКБ.

Хотя подробности экстренного телефонного звонка армянского дипломата генсеку ОДКБ не разглашаются, известно, что он обратился к ОДКБ за прямой помощью в качестве меры предосторожности в случае обострения войны. Однако министр забывает, что Азербайджан не проявляет интереса к чужим землям. Официальный Баку хочет вернуть территории, оккупированные армянскими вооруженными силами.