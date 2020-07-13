Арзу Нагиев: Россия и страны-члены ОДКБ адекватно оценят провокацию Армении на границе с Азербайджаном

Провокация Армении в направлении Товузского района имеет своей целью попытку взять под свой контроль основные высоты, расположенные на этой территории.

Такое мнение высказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Арзу Нагиев, комментируя атаку армянских ВС в направлении Товузского района Азербайджана, передает Day.Az.

"Товузский район Азербайджана граничит с Арменией на протяжении 69 километров, рядом находится Гедабейский район с примерно 100-километровой границей, причем на всем протяжении границы расположены стратегические высоты, которые находятся под контролем Азербайджана, соответственно армянская сторон пытается захватить именно эти стратегически важные высоты.

Между тем, провокационные попытки армянской стороны уже терпят фиаско, противник получил отпор на азербайджанской границе. Думаю, что правительство Армении должно сделать соответствующие выводы, прежде чем пытаться нагнетать напряженность в регионе.

В целом, то что Армения намеренно начала провоцировать бои именно на границе с Азербайджаном, а не в оккупационной зоне, имеет несколько причин:

Во-первых, армянская сторона тем самым добивается того, чтобы после обстрела и ответного огня кричать на весь мир о том, что якобы нарушаются границы Армении как члена ОДКБ, и что другие страны должны вмешаться. В первую очередь, этот месседж направлен в сторону России, как члена ОДКБ, потому что на территории Армении нет других баз и войск стран - членов ОДКБ. С другой стороны, она рассчитывает на поддержку России как члена МГ ОБСЕ.

Полагаю, что Россия и остальные страны - члены ОДКБ адекватно расценят сложившуюся ситуацию в приграничном районе и поддержат безопасность и стабильность региона, а не провокационные действия армянской стороны", - заявил Арзу Нагиев

Депутат подчеркнул, что именно на территории Товузского района расположены важнейшие межгосударственные коммуникации.

"Там проходят все крупнейшие маршруты азербайджанских международных мегапроектов, таких как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, трубопроводы "Баку-Тбилиси-Джейхан", "Баку-Тбилиси-Эрзурум", "Южный газовый коридор", а также автомобильная дорога в Грузию.

Высоты, которые сейчас контролируются азербайджанской стороной, полностью защищают эти коммуникации, а Армения стремится захватить их, чтобы взять азербайджанские коммуникации под свой контроль", - уточнил парламентарий.

Нагиев обратил внимание на еще один важный факт, отметив, что успехи Азербайджана на международной арене очень серьезно беспокоят Армению. Даже в столь сложный период воздействия глобальной угрозы - коронавирусной пандемии, глава нашего государства на уровне ведущих международных структур и всемирных организаций инициирует важные мероприятия, сплачивая огромное количество стран вокруг новаторских идей, направленных на благо всего человечества.

Напомним, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок. В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.