Али Ахмедов: Минская группа ОБСЕ должна четко изложить свою позицию

Правительство Пашиняна совершило провокацию на границе с Азербайджаном, чтобы застраховать свой диктаторский режим от растущего гнева народа. Мы были свидетелями вероломного нападения, характерного властям Армении. Отрадно, что Вооруженные силы Азербайджана дали достойный ответ армянским вооруженным силам.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в интервью REAL TV сказал вице-премьер, зампред-исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов.

Он сообщил, что наша доблестная армия, наши героические военнослужащие нанесли сокрушительные удары армянской стороне, и оккупанты понесли тяжелые потери.

"Считаю, что армяне как минимум сожалели, что совершили такую ​​провокацию. Поскольку кровь наших шехидов не осталась не отомщенной, в ответ на армянскую провокацию был нанесен сокрушительный удар", - сказал Ахмедов.

Вице-премьер отметил, что Армения не может переварить укрепление позиций Азербайджана на международной арене, рост престижа нашей страны, ее непосредственное участие в реализации различных международных проектов.

По его словам, решение о созыве специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе Президента Ильхама Алиева также показывает, насколько важен Азербайджан для международного сообщества.

Однако, Армения пытается ослабить позиции нашей страны в мировом сообществе, совершая провокации на границе и обвиняя в этом Азербайджан, хотя все это - небылицы.

Али Ахмедов напомнил, о том, что Президент Ильхам Алиев отметил в ходе заседания Совета безопасности то, что очередная провокация Армении была не только решительно пресечена, но и дан адекватный ответ.

"Это послание международному сообществу, включая Минскую группу ОБСЕ, о том, что Азербайджан никогда не допустит создания второго армянского государства на своей территории, и использует все возможности для освобождения своих земель

Неоднократно выражалась озабоченность азербайджанского общества и правительства деятельностью Минской группы ОБСЕ. Тот факт, что конфликт все еще не урегулирован, является явным свидетельством неспособности Минской группы ОБСЕ адекватно выполнять свои обязанности.

Несмотря на военную агрессию, оккупацию части наших земель и на то, что миллион человек стали вынужденными переселенцами, Минская группа не называла агрессора своим именем. В случае агрессии, невозможно ее устранить, не называя виновного. Поэтому Минская группа ОБСЕ должна четко изложить свою позицию", - добавил Али Ахмедов.

Отметим, что начиная с полудня 12 июля подразделения вооруженных сил Армении, грубо нарушив режим прекращения огня на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе, подвергли обстрелу азербайджанские позиции из артиллерийских установок.

В результате принятых адекватных мер противнику был нанесен ответный удар, и он был отброшен назад, неся потери.

Военнослужащие сверхсрочной действительной военной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и ефрейтор Мамедов Эльшад Дёнмез оглы погибли при отражении нападения противника.

Несмотря на усилия наших врачей, также погиб тяжелораненый военнослужащий азербайджанской армии, рядовой Дашдемиров Хайям Магомед оглы.

В ночь с 12 на 13 июля в Товузском направлении азербайджано-армянской государственной границы сохранялась напряженность. В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.Во время боев погиб военнослужащий азербайджанской армии старший лейтенант Махмудов Рашад Рашид оглы.