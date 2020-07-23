Армянские сотрудники Facebook намеренно удаляют публикации азербайджанцев

Армянские сотрудники Facebook грубо нарушают правила компании, установленные Марком Цукербергом и советом директоров, удаляя публикации азербайджанцев.

Как передает Day.Az, данный факт подверждается постом сотрудницы модераторского отдела соцсети Марьям Сулакиян, опубликованным в Twitter.

Сулакиян в своем твите призвала армян отправлять ей скриншоты и ссылки на посты и профили азербайджанцев, которые рассказывают об армянской агрессии в отношении Азербайджана, недавних боях в Товузе, правду об оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, факты, подтверждающие зверства армян в Ходжалы, и она будет их удалять с платформ Facebook и Instagram, представляя их как Hate Speech.

Данный факт является грубым нарушением внутренних правил компании, которые гласят, что сотрудники должны действовать законно, честно, этично и в наилучших интересах компании при выполнении обязанностей, представляя Facebook в Интернете.

Согласно коду, персонал социальной сети должен избегать фактического или явного конфликта интересов, поддерживая нейтралитет в тех или иных вопросах.

"Личные интересы сотрудников Facebook не должны противоречить интересам компании. Недопустимо получение личной выгоды, используя свое положение в Facebook. Нарушение данного правила будет восприниматься, как ухудшение или отсутствие объективного делового суждения сотрудника", - говорится в правилах поведения.

Стоит подчеркнуть, что модераторы, рассматривающие посты, на которые поступают жалобы, обязаны придерживаться нейтралитета и принимать те или иные решения в их отношении в соответствии с установленными правилами. То есть, учитывая армянские провокации, которые происходят последние несколько дней, агрессии и массовые избиения азербайджанцев, устраивающих мирные акции в разных странах, Сулакиян обязана удалять посты армян, где напрямую показаны акты насилия над людьми, разжигание ненависти, национализм и призыв к террору.

Отметим, что профиль Сулакиян в Twitter был удален через несколько часов после публикации провокационного твита.

Видимо, у девушки состоялся соответствующий разговор с руководством Facebook, которое объяснило ей, что не будет терпеть никаких нарушений внутреннего кода компании, а тем более ярое проявление расизма, национализма и разжигание ненависти, пропагандируемые призывом Сулакиян, и ей пришлось отключиться из соцсетей.

Мехти Ахмедзаде