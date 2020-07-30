Президент Молдовы встретился с представителями диаспор Азербайджана и Армении

Президент Молдовы Игорь Додон встретился с представителем конгресса азербайджанцев Молдовы Фейрузом Исаевым и представителем армянской общины Молдовы Геннадием Бабаяном.

Как сообщает Day.Az, об этом И.Додон написал в Twitter.

Во встрече также приняли участие советник президента Молдовы по межэтническим вопросам Сергей Мишин и директор Агентства по межэтническим отношениям Елена Белякова.