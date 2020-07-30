https://news.day.az/politics/1257815.html Президент Молдовы встретился с представителями диаспор Азербайджана и Армении - ФОТО
Президент Молдовы встретился с представителями диаспор Азербайджана и Армении - ФОТО
Президент Молдовы Игорь Додон встретился с представителем конгресса азербайджанцев Молдовы Фейрузом Исаевым и представителем армянской общины Молдовы Геннадием Бабаяном.
Как сообщает Day.Az, об этом И.Додон написал в Twitter.
Во встрече также приняли участие советник президента Молдовы по межэтническим вопросам Сергей Мишин и директор Агентства по межэтническим отношениям Елена Белякова.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре