Президент Ильхам Алиев: В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо

В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая с речью на открытии Балакенского регионального центра ASAN xidmət.

"Сегодня очень знаменательный день в жизни Балакенского района. В Балакене открывается центр ASAN xidmət. Сердечно поздравляю вас по этому случаю. Прекрасный центр, очень красив и внешний вид, и внутреннее оформление, естественно, радует глаз. Находясь три года назад в Балакене, я принял участие в открытии "Центра ABAD". А сегодня мы отмечаем открытие построенного по моему указанию в Балакене центра ASAN xidmət. Это - очередной признак внимания, уделяемого Балакену", - сказал глава государства.

Развитие района постоянно находится в центре внимания, добавил он. "Я регулярно приезжаю в Балакенский район, знакомлюсь с ситуацией, даю соответствующие указания, чтобы дела в районе шли высокими темпами. В последние годы социально-экономическое развитие Балакенского района идет хорошо. Построено много социальных объектов. Я лично участвовал в открытии всех основных социальных объектов - центральной районной больницы, Олимпийского центра, Центра молодежи, Центра культуры. Построено и капитально отремонтировано много школ. Сегодня мы отметили открытие Детского центра искусств. Строительство всех этих объектов, конечно, требует крупных средств, и мы делаем это", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

По его словам, эти проекты реализуются по линии Государственной программы социально-экономического развития регионов, и ежегодно в эту программу вносятся дополнения. "Балакенский центр ASAN xidmət также построен в соответствии с дополнением, внесенным в программу. На предыдущем этапе строительство центра ASAN xidmət здесь не предусматривалось, так как в северо-западной зоне уже есть несколько центров. Обычно на первоначальном этапе каждый центр охватывает население четырех, пяти, шести районов. А в этом центре охвачены всего три района - Балакенский, Загатальский и Гахский. Еще раз хочу сказать, что этот центр построен по моему специальному поручению. В распоряжение балакенцев уже передан прекрасный центр", - сказал глава государства.

Знакомясь с центром, я дал дополнительные поручения, отметил Президент Ильхам Алиев. "Считаю, что на этой территории должны быть созданы дополнительные участки, соответствующие деятельности центра, в первую очередь, кинотеатр. Я поинтересовался, глава исполнительной власти сказал, что в Балакене нет кинотеатра. Поэтому здесь обязательно должен быть кинотеатр. Нужно, чтобы было место, учебный центр для рационального проведения молодежью своего досуга. Поручаю сейчас создать рядом с этим центром новый центр, где будут все необходимые участки", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Что касается количества оказываемых здесь услуг, то их 320, сказал он. "Сегодня мне сообщили, что выдвинуты предложения об оказании в центрах ASAN xidmət новых услуг, и в дальнейшем этот вопрос также будет решен.

В Балакенском районе решаются и другие важные вопросы, связанные с инфраструктурными проектами. Газификация, можно сказать, приближается к 100 процентам. Обновляется дорожно-транспортная инфраструктура, фактически реконструированы как сельские дороги, так и дорога Баку-Балакен. Я ехал сегодня из Баку на автомобиле, и работа, проделанная вдоль магистрали, меня радует. Остается несколько дорог, которые не соответствуют общим темпам нашего развития, в первую очередь, на территории Исмаиллинского района. Там будет построен новый мост, проложена дорога. Таким образом, будут созданы более безопасные и комфортные условия. В этой зоне остается пока еще нереализованным один дорожный проект. Правда, дорога есть, но она не на должном уровне. Это - дорога Шеки-Огуз. Будут даны соответствующие указания по реконструкции этой дороги. Все поручения, данные в предыдущие годы, выполнены. Обеспечено строительство дороги Баку-Шамаха-Габала-Шеки-Гах-Загатала-Балакен вплоть до границы с Грузией", - заявил глава государства.