Президент Ильхам Алиев: Наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль – решающая

Наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль - решающая.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в ходе встречи с врачами после ознакомления с больницей модульного типа, предназначенной для лечения больных с коронавирусом в Шеки.

Как отметил глава государства, хотя ситуация находится под контролем, - врачи это хорошо знают, - коронавирус не исчез и не исчезнет.

"Нам придется жить с этим вирусом. Поэтому моменты, которые добавились к нашему традиционному образу жизни, определенное время должны оставаться в силе: сохранение дистанции, вопросы личной гигиены и, конечно, ответственность. Считаю, что совместными усилиями мы выйдем из этой ситуации с малыми потерями. Еще раз говорю: в результате проделанной до сих пор работы ситуация находится под полным контролем. Мы и дальше будем делать все необходимое для того, чтобы вести борьбу с заболеванием. Выдержав любые экономические лишения, мы решим основной вопрос", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Ильхам Алиев отметил, что конечно, наряду с усилиями государства, многое зависит от деятельности врачей, их роль - решающая.

"Вы постоянно находитесь в контакте с больными, рискуете своим здоровьем, жизнью. К сожалению, растет число умерших среди врачей. Мы можем выйти из этой ситуации только совместными усилиями - ответственность государственных органов, профессионализм врачей, их верность своей клятве и ответственность граждан. Мы должны выйти из этой ситуации совместными усилиями. Уверен, что так и будет. Желаю вам успехов. Хорошо ухаживайте за больными. Берегите себя и близких. Постарайтесь не заболеть. Желаю вам здоровья, успехов. Еще раз поздравляю вас", - добавил глава государства.